Туристический бизнес Крыма начал получать первые выплаты

Крымские предприниматели в сфере туризма получат по три МРОТ на работника.В пятницу, 18 сентября, на счета представителей туристической отрасли Крыма поступят первые выплаты — по три МРОТ на каждого сотрудника.
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