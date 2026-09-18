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Вести Севастополь

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Туристический бизнес Крыма начал получать первые выплаты

Туристический бизнес Крыма начал получать первые выплаты

Крымские предприниматели в сфере туризма получат по три МРОТ на работника.В пятницу, 18 сентября, на счета представителей туристической отрасли Крыма поступят первые выплаты — по три МРОТ на каждого сотрудника.

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