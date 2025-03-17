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Царьград

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Марко Рубио убедил Венгрию поддержать антироссийские санкции ЕС

Марко Рубио убедил Венгрию поддержать антироссийские санкции ЕС

Госсекретарь США Марко Рубио призвал Венгрию не противодействовать продлению антироссийских санкций ЕС, что позволило сохранить их действие.

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