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RT Russia

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Генсек НАТО: у Киева должна быть возможность атаковать авиабазы в России

Генсек НАТО: у Киева должна быть возможность атаковать авиабазы в России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что западное оружие, переданное Украине, Киев может использовать для ударов по российским авиабазам.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Нет, &quot;козлятушки, вы ребятушки&quot;, &quot;вы в ответе за тех, кого приручили&quot;, кого вырастили и воспитали, за их действия будете отвечать. Будет это не сегодня, к нашему сожалению, но будет обязательно. &quot;По плохому&quot; или &quot;по почти хорошему&quot;, зависит в том числе и от вас самих. И не надо потом пенять, что гомсек у бабы НАТЫ был плохой...
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