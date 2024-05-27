Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что западное оружие, переданное Украине, Киев может использовать для ударов по российским авиабазам.
Генсек НАТО: у Киева должна быть возможность атаковать авиабазы в России
Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Нет, "козлятушки, вы ребятушки", "вы в ответе за тех, кого приручили", кого вырастили и воспитали, за их действия будете отвечать. Будет это не сегодня, к нашему сожалению, но будет обязательно. "По плохому" или "по почти хорошему", зависит в том числе и от вас самих. И не надо потом пенять, что гомсек у бабы НАТЫ был плохой...
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