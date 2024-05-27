Генсек НАТО: у Киева должна быть возможность атаковать авиабазы в России

ЛЛ

Леонид Ла Рошель

Нет, "козлятушки, вы ребятушки", "вы в ответе за тех, кого приручили", кого вырастили и воспитали, за их действия будете отвечать. Будет это не сегодня, к нашему сожалению, но будет обязательно. "По плохому" или "по почти хорошему", зависит в том числе и от вас самих. И не надо потом пенять, что гомсек у бабы НАТЫ был плохой...