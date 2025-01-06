В Госдуме объяснили, почему нельзя вернуть прежний пенсионный возраст

Для этого нет предпосылок, считает депутат Член комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что в России в ближайшие годы невозможно возвращение прежнего пенсионного возраста, который был до реформы 2018 года, так как для этого нет предпосылок.