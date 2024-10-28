5,2 м, рама, дизель, 8АКП, полный привод: а как едет этот «брат пикапа»?

Сколько раз мы мечтали: вот бы на базе этого пикапа сделать крепкий внедорожник! И вот нас услышали: Haval выдал именно такой автомобиль, причем за основу взял самый большой в концерне пикап Great Wall Poer KingKong.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии