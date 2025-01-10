Верховный суд США принял решение о вынесении приговора Трампу

Верховный суд США отклонил ходатайство избранного американского президента Дональда Трампа о переносе срока вынесения приговора по делу о фальсификации документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии