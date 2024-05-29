Bobruin.by . Мо...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Bobruin.by . Мой Бобруйск

25 подписчиков

Долгожданный третий сезон проекта ´Звёздный путь´ приглашает талантливых людей к себе на кастинги.

Долгожданный третий сезон проекта ´Звёздный путь´ приглашает талантливых людей к себе на кастинги.

Если вам уже есть 18 лет, вы член профсоюза и у вас нет профессионального музыкального образования - приходите к нам!Расписание кастингов:Брестская областьБрест - 15 маяПинск - 15 маяИвацевичи - 15 маяБарановичи - 17 маяКобрин - 17 маяВитебская областьПолоцк - 20 маяОрша - 20 маяГородок - 21 маяВитебск - 22 маяГлубокое - 22 маяГомельская областьТур .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх