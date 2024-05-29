Долгожданный третий сезон проекта ´Звёздный путь´ приглашает талантливых людей к себе на кастинги.

Если вам уже есть 18 лет, вы член профсоюза и у вас нет профессионального музыкального образования - приходите к нам!Расписание кастингов:Брестская областьБрест - 15 маяПинск - 15 маяИвацевичи - 15 маяБарановичи - 17 маяКобрин - 17 маяВитебская областьПолоцк - 20 маяОрша - 20 маяГородок - 21 маяВитебск - 22 маяГлубокое - 22 маяГомельская областьТур .