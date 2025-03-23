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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Татьяна Тарасова: «Считаю, что сейчас обязательно нужно менять правила допуска россиян до Олимпиады-2026»

Ранее избранная глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри высказалась об отстранениях спортсменов из-за конфликтов: «Для олимпийского движения лучше всего было бы обеспечить представительство спортсменов всех стран».

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