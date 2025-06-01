Глава Адыгеи подвел итоги двухлетней работы филиала фонда «Защитники Отечества»

Глава Адыгеи отметил итоги двухлетней работы регионального филиала госфонда «Защитники Отечества» Ровно два года назад в Адыгее начал работу региональный филиал государственного фонда «Защитники Отечества», созданный по инициативе Президента России Владимира Путина для поддержки участников специальной военной операции и их семей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии