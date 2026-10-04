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Министр энергетики США допустил отсрочку новых санкций против России

Министр энергетики США допустил отсрочку новых санкций против России

Samuel Corum/Sipa USA/TASS Американские власти могут отложить решение о введении новых антироссийских санкций до того, как истечет предусмотренный законом срок в 30 дней.

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