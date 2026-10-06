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Египет обошел Турцию по продажам туров среди россиян на конец октября

Египет обошел Турцию по продажам туров среди россиян на конец октября

Тунис вошел в топ‑10 направлений, а Куба — выбыла Египет возглавил рейтинг направлений для туров с заездами в конце октября — ему удалось опередить Турцию.

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