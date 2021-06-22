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Фонтанка
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Посмотрите, как осуждённые в Ленобласти ведут борьбу с борщевиком. Они косят его на жаре в «скафандрах»
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