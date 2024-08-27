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Регионы России

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Орлов заявил, что "Зенит" спасло от поражения упорство

Орлов заявил, что "Зенит" спасло от поражения упорство

Матч 6-го тура российской премьер-лиги между "Зенитом" и "Спартаком" завершился нулевой ничьей. Командам не удалось поразить ворота друг друга, несмотря на то, что "Зенит" большую часть матча провел в меньшинстве после удаления защитника Страхини Эраковича за две желтые карточки.

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