Орлов заявил, что "Зенит" спасло от поражения упорство

Матч 6-го тура российской премьер-лиги между "Зенитом" и "Спартаком" завершился нулевой ничьей. Командам не удалось поразить ворота друг друга, несмотря на то, что "Зенит" большую часть матча провел в меньшинстве после удаления защитника Страхини Эраковича за две желтые карточки.