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Главный педиатр Подмосковья Нисо Одинаева напомнила о правилах катания с горок

Главный педиатр Подмосковья Нисо Одинаева напомнила о правилах катания с горок

Зима — это время катания на тюбингах, снегокатах, санках и ледянках. Главный педиатр Минздрава Московской области, директор НИКИ детства Нисо Одинаева напомнила о правилах безопасности во время таких забав, сообщили в региональном Минздраве.

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