Главный педиатр Подмосковья Нисо Одинаева напомнила о правилах катания с горок

Зима — это время катания на тюбингах, снегокатах, санках и ледянках. Главный педиатр Минздрава Московской области, директор НИКИ детства Нисо Одинаева напомнила о правилах безопасности во время таких забав, сообщили в региональном Минздраве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии