Военкор «АиФ» Дмитрий Григорьев удостоен премии им. Владлена Татарского

Премией и дипломами наградили лучших авторов военной прозы. Среди них был и военкор aif.ru Дмитрий Григорьев, который с первых дней специальной военной операции находится на передовой и рассказывает о российских военных и мирных жителях Донбасса.
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