«Гнойная нечисть». Людей шокировали угрозы Шендеровича русским детям

Виктор Шендерович. «Россия — сепаратор дерьма. Все политическое дерьмо мира у нас в союзниках», — заявил в очередном интервью беглый иноагент Виктор Шендерович*, который то ли у дочери в Польше обитает, то ли на исторической родине в Израиле.