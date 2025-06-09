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За рулем

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JAC JS3 и Livan X3 Pro — тест в цифрах

JAC JS3 и Livan X3 Pro — тест в цифрах

Как едут и чем эти автомобили отличаются по потребительским свойствам, подробно рассказано тут.JAC JS3 и Livan X3 ProДанные производителей   JAC JS3 Livan X3 Pro Снаряженная / полная масса 1275 / 1650 кг 1290 / 1590 кг Время разгона 0–100 км/ч 15,0 с 15,0 с Максимальная скорость 180 км/ч 160 км/ч Топливо / запас топлива АИ-95 / 45 л АИ-92.

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