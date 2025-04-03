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Энтони Дэвис забросил победный двухочковый и набрал 34+15 в игре с «Атлантой»

Центровой «Далласа» реализовал решающий двухочковый за 3 секунды до конца матча. В его активе 34 очка (14 из 23 с игры, 2 из 4 из-за дуги, 4 из 4 с линии), 15 подборов, 5 блок-шотов и 1 перехват за 30 минут на паркете.

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