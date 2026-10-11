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Царьград

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Обломки дрона упали в аэропорту Сочи: пожар потушен, пострадавших нет

Обломки дрона упали в аэропорту Сочи: пожар потушен, пострадавших нет

Ночью 27 марта обломки беспилотника упали на территорию аэропорта Сочи, вызвав пожар в административном здании, который быстро потушили; пострадавших нет.

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