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Иркутск Сегодня

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Медведи убили двоих мужчин в Нижнеилимском районе

Это произошло 10 октября. Как рассказали в СУ СКР по Иркутской области, тело одного погибшего — 56-летнего мужчины — обнаружили вблизи зимовья, расположенного в районе реки Тарея Братского водохранилища.

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