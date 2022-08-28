Власти ФРГ создали холдинговую компанию для возможной национализации Gazprom Germania

globallookpress.com/Paul Zinken/dpa Немецкое правительство зарегистрировало холдинговую компанию для проведения возможной национализации бывшей немецкой дочки «Газпрома» — компании SEFE, которая до этого года носила название Gazprom Germania GmbH.
globallookpress.com/Paul Zinken/dpa Немецкое правительство зарегистрировало холдинговую компанию для проведения возможной национализации бывшей немецкой дочки «Газпрома» — компании SEFE, которая до этого года носила название Gazprom Germania GmbH.
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