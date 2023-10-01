Русский дом отправил очередную партию гуманитарной помощи переселенцам

Список вещей остался неизменным. Беженцы из Карабаха получат самое необходимое.Русский дом в РА снова собрал и отправил очередную партию гуманитарной помощи для тех, кто вынужден покинуть Нагорный Карабах.
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