«Локомотив» может купить Самошникова. С защитником договорились, в «Рубин» еще не обращались

«Локомотив» может купить Самошникова. С защитником договорились, в «Рубин» еще не обращались

Защитник «Рубина» Илья Самошников может перейти в «Локомотив».  Железнодорожники достигли договоренности с окружением игрока и с ним самим, но еще не обращались в казанский клуб, сообщает Metaratings.

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