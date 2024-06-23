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«Хаас» и «Уралкалий» заявили о победе в суде друг над другом. Экс-команда Мазепина разорвала контракт с российским спонсором в 2022-м

Американская команда «Формулы-1» «Хаас», за которую выступал Никита Мазепин, разорвала контракт с пилотом и «Уралкалием» – компанией его отца Дмитрия Мазепина – перед стартом сезона-2022.

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