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Николич о Станковиче: «На поле будем врагами, а потом – снова друзьями. В Белграде живем в одном доме, знаем друг друга с детства» 

Николич о Станковиче: «На поле будем врагами, а потом – снова друзьями. В Белграде живем в одном доме, знаем друг друга с детства» 

— Знакомы вы с новым тренером «Спартака» Деяном Станковичем? — Мы знаем друг друга с детства. Он провел сумасшедшую карьеру в качестве футболиста, а у меня получилась неплохая карьера тренера.

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