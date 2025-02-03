Трамп заявил, что у США запланированы контакты с Россией и Украиной

Власти Соединённых Штатов запланировали встречи с представителями России и Украины. Такое заявление сделал американский лидер Дональд Трамп 2 февраля на авиабазе Эндрюс, расположенной недалеко от Вашингтона.
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