Следственные органы СК России оказывают помощь и поддержку прибывшим жителям ЛНР и ДНР

Эвакуация с родной земли – это непростое бремя, которое сложнее всего дается старикам и детям. Переживания оказаться в опасности, минимальный набор всего необходимого и утомительная дорога, двигаясь по которой в надежде обрести мир и покой, все дальше уезжаешь от родного дома.