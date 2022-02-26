Следственные органы СК России оказывают помощь и поддержку прибывшим жителям ЛНР и ДНР

Эвакуация с родной земли – это непростое бремя, которое сложнее всего дается старикам и детям. Переживания оказаться в опасности, минимальный набор всего необходимого и утомительная дорога, двигаясь по которой в надежде обрести мир и покой, все дальше уезжаешь от родного дома.
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