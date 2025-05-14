Сколько видов борща существует?

Борщ – наше священное славянское блюдо. В равной степени это чудо кулинарии считают своим практически все народы Восточной Европы, в тех или иных вариациях борщ присутствует в украинской, русской, белорусской, польской, литовской, молдавской и даже болгарской кухнях.
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