Алиев надеялся продавить Россию: Падение самолёта - только повод, причина - в деньгах

Практически ежедневно всплывает всё больше подробностей об авиакатастрофе с самолётом AZAL в Актау. В Сети появилась запись разговора пилота, из которой стало известно о недовольстве командира борта действиями второго пилота, а также о неготовности экипажа сесть в Грозном, хотя условия, кажется, позволяли.