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Парламентская газета

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С детьми в летних лагерях предложили проводить воспитательную работу

Отдых и оздоровление детей в летних лагерях будут проходить в соответствии с программой воспитательной работы по специально утвержденному календарному плану, разработать такую программу предлагается Минпросвещения.

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