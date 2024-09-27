С детьми в летних лагерях предложили проводить воспитательную работу

Отдых и оздоровление детей в летних лагерях будут проходить в соответствии с программой воспитательной работы по специально утвержденному календарному плану, разработать такую программу предлагается Минпросвещения.
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