Наместник ПЦУ Лотыш назвал рок-концерты в Киевской лавре духовными мероприятиями

Наместник ПЦУ Аваамий Лотыш отметил, что считает скандальные выступления рок музыкантов, которые проводятся в Киево-Печорской лавре, после того, как она оказалась передана раскольникам, духовными мероприятиями.
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