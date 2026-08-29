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Шоу-бизнес: Предала известная жена-актриса и сомневался «мой ли сын»: Кто стал новой большой любовью Михаила Гаврилова

Шоу-бизнес: Предала известная жена-актриса и сомневался «мой ли сын»: Кто стал новой большой любовью Михаила Гаврилова

Роли Царёва в «Молодёжке» и Червинского в «Крепостной» прославили Михаила Гаврилова на всю Россию. Смотришь на него и видишь не только талант, но и фактурную внешность.

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