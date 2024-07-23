Фадеев обвинил Глюк’оZу в манипуляции после раскаяния: «Вранье — как раз ее конек»

Глюк’оZа попала в непростую ситуацию, когда откровенно подпортила праздник в Красноярске. Посмотреть на звезду пришли сотни, но вокалистка была явно не в форме в тот злополучный день и вышла к людям, как она уверяет, после принятия лекарственных препаратов от депрессии.
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