Глава госсовета Ливии попросил подтвердить соблюдение кворума парламентом

Предоставить доказательства действительности и наличия законного кворума на сессии парламента Ливии попросил у главы миссии ООН глава Президентского совета страны Мухаммед Менфи, 6 октября сообщает ливийский канал The Libya Observer.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии