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В Ростове-на-Дону после атаки БПЛА повреждены 16 многоквартирных домов

В Ростове-на-Дону после атаки БПЛА повреждены 16 многоквартирных домов

EDUARD KORNIYENKO/URA.RU/TASS В результате атаки беспилотников украинских боевиков на Ростов-на-Дону повреждения получили 16 многоквартирных домов и ряд социальных объектов.

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