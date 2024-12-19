Концепт системы спутниковой связи IRIS² / © ESA Европейский Союз анонсировал создание собственной спутниковой системы связи, что является важным шагом в обеспечении надежной коммуникации для своих членов.
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