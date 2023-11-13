SHAMAN и "красная кнопка, или... мем «мир без России нафиг не нужен» необходимо внедрять...

Владислав Владислав Чепуху вы написали. Дело не в количестве бумажек, а в духе того, или иного человека.

ВБ Василий Блохин Вы про себя что-ли пишите,то что Вы нищий,тупой,давайте ещё добавим для полного набора, дегенеративный бандерлог.