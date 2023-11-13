SHAMAN и "красная кнопка, или... мем «мир без России нафиг не нужен» необходимо внедрять...

Медвежий угол
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Медвежий угол

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Комментарии
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Владислав Владислав
Чепуху вы написали. Дело не в количестве бумажек, а в духе того, или иного человека.
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5 час.
ВБ
Василий Блохин
Вы про себя что-ли пишите,то что Вы нищий,тупой,давайте ещё добавим для полного набора, дегенеративный бандерлог.
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4 час.
Сергей Федотов
Вам, реб, кто-то в голову смачно на$рал. Тот, кто сказал вам, что нищеброды тупые😜
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3 час.

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