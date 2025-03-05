Эксперт: как мошенники могут обмануть через аккаунт "Госуслуги" в России

Главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов рассказал, как мошенники пытаются обмануть пользователей "Госуслуг" с помощью сложных схем, даже несмотря на высокий уровень защиты государственных сервисов в России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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