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Эксперт: как мошенники могут обмануть через аккаунт "Госуслуги" в России

Эксперт: как мошенники могут обмануть через аккаунт "Госуслуги" в России

Главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов рассказал, как мошенники пытаются обмануть пользователей "Госуслуг" с помощью сложных схем, даже несмотря на высокий уровень защиты государственных сервисов в России.

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