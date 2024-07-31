Нацисты обречены на смерть. ВС РФ вошли в Торецк и утюжат «опорники» ВСУ

Нацисты обречены на смерть. В Торецке для ВСУ сложилась критическая ситуация. Город отстоять им не удастся: штурмовые отряды ВС РФ уже вошли в Торецк с юга, часть господствующих над городом высот перешла под контроль российской армии, населенные пункты торецкой агломерации уже зачищаются ударными подразделениями.
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