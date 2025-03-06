Politico: Команда Трампа тайно обсудила с оппозицией Украины выборы в стране

Окружение президента США встретилось с Юлией Тимошенко и Петром ПорошенкоЧетыре человека из окружения президента США Дональда Трампа провели в Киеве секретные переговоры с украинской оппозицией по поводу проведения выборов в стране, пишет издание Politico со ссылкой на трех украинских депутатов и американского эксперта по внешней политике.