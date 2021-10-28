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В Крыму построят один из крупнейших оптово-логистических центров юга России

В Крыму построят один из крупнейших оптово-логистических центров юга России

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости. В Крыму построят один из крупнейших логистических центров Юга России, инвестиционное соглашение о строительстве подпишут в ближайшее время, заявил генеральный директор Корпорации развития Крыма Дмитрий Ворона.

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