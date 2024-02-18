О вредных лозунгах.

Императив "Русские зла не помнят!" считаю в корне неверным.Пора менять эту порочную практику и тщательно записывать, кто, когда, при каких обстоятельствах обманул Россию, устроил геноцид русского населения, участвовал в "Дранг нах Остен", разрушал русские города, поставлял оружие киевской хунте и воевал за бандеровцев.