О вредных лозунгах.

Императив "Русские зла не помнят!" считаю в корне неверным.Пора менять эту порочную практику и тщательно записывать, кто, когда, при каких обстоятельствах обманул Россию, устроил геноцид русского населения, участвовал в "Дранг нах Остен", разрушал русские города, поставлял оружие киевской хунте и воевал за бандеровцев.
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