Россия и Украина провели очередной обмен телами погибших военных

Сегодня прошел очередной обмен телами погибших военнослужащих Вооруженных сил России и Украины. Об этом российским СМИ сообщил депутат Госдумы РФ, представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаил Саралиев.
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