Названы причины задержки ремонта трамвайных путей на нижегородских маршрутах №6 и №7

Власти проверили, как идёт реконструкция трамвайных путей в Нижнем Новгороде на маршрутах №6 и №7.Ремонтные работы затянулись, поэтому запуск этих маршрутов перенесён на следующий год, сообщил депутат Заксобрания Нижегородской области Михаил Першин в соцсети "ВКонтакте".
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