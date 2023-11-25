Названы причины задержки ремонта трамвайных путей на нижегородских маршрутах №6 и №7

Власти проверили, как идёт реконструкция трамвайных путей в Нижнем Новгороде на маршрутах №6 и №7.Ремонтные работы затянулись, поэтому запуск этих маршрутов перенесён на следующий год, сообщил депутат Заксобрания Нижегородской области Михаил Першин в соцсети "ВКонтакте".