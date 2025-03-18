Психолог назвал идеальную разницу в возрасте в личностных отношениях

Он также объяснил, на что нужно обращать внимание в этом вопросе Психолог Роман Цветков в интервью «Вечерней Москве» рассказал, что идеальная разница в возрасте зависит от нескольких факторов, включая стадию жизни, опыт и личные предпочтения.