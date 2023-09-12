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Небезопасные зарядные станции для гаджетов: эксперты рассказали, почему опасно заряжать смартфон в публичных местах

Небезопасные зарядные станции для гаджетов: эксперты рассказали, почему опасно заряжать смартфон в публичных местах

Небезопасные зарядные станции для гаджетов: эксперты рассказали, почему опасно заряжать смартфон в публичных местах Ирэн ОрлонскаяВ современном мире смартфоны стали неотъемлемой частью нашей жизни, и мы всегда стремимся поддерживать их заряженными.

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