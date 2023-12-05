Политолог предрек крах США из-за жадности и неосторожности AlexCoderПолитолог предрек крах США из-за жадности и неосторожности AlexCoder Россия нанесла по стране разрушительный удар Мир становится все более нестабильным, потому что рушится гегемон.
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