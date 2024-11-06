Атмосфера в сфере IT: «Больше ни слова по-русски»

Синдром русофобии Дурной пример, как известно, заразителен. Ещё не улеглась шумиха вокруг поголовного увольнения сразу трёхсот сотрудников компании ABBYY с российскими паспортами, как последовало отстранение от работы 11 программистов из России в другой IT-компании — Linux, о чём на минувшей неделе сообщили СМИ.
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