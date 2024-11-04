«Герой, настоящий лидер духа»: в Казани открылась выставка в честь святителя Ермогена

Сегодня в музее Казанской епархии открылась выставка «Патриарх Ермоген и его время». Экспозиция посвящена жизни и трудам священномученика Ермогена, Патриарха Московского и всея Руси, который является одним из самых значимых иерархов Русской Православной Церкви.