«Герой, настоящий лидер духа»: в Казани открылась выставка в честь святителя Ермогена

Сегодня в музее Казанской епархии открылась выставка «Патриарх Ермоген и его время». Экспозиция посвящена жизни и трудам священномученика Ермогена, Патриарха Московского и всея Руси, который является одним из самых значимых иерархов Русской Православной Церкви.
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