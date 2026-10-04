Почему резко возросла точность ударов ВС РФ по Украине?

Новейшие реактивные дроны «Герань - 4» и «Герань - 5», которые преодолевают вражескую ПВО, появились недавно и их впервые применили летом 2026 года.
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